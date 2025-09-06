Frances McDormand e Josh O’Connor protagonisti di "Jack of Spades", il nuovo film di Joel Coen

Frances McDormand e Josh O'Connor saranno i volti principali del nuovo film di Joel Coen, dal titolo Jack of Spades. La pellicola è attualmente in fase di riprese in Scozia e la produzione, secondo quanto trapelato, avrebbe già superato la metà del percorso. La notizia dell'ingresso di McDormand nel cast alimenta l'interesse per un progetto che, pur mantenendo un alone di segretezza, si candida a diventare uno degli appuntamenti cinematografici più rilevanti in arrivo.

Le riprese di Jack of Spades proseguono in Scozia

Il set scozzese si è rivelato la cornice ideale per le atmosfere che Joel Coen intende costruire. Al momento i dettagli sulla trama rimangono riservati, ma la presenza di Josh O'Connor nel ruolo principale era già stata confermata nei mesi scorsi. Con l'arrivo di Frances McDormand, l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori cresce ulteriormente: la coppia artistica tra il regista e l'attrice, nella vita anche marito e moglie, si rinnova dopo numerose collaborazioni di successo.

Frances McDormand con il Golden Globe vinto per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

L'attrice, 68 anni, vanta tre statuette dell'Academy ed è ricordata per interpretazioni memorabili in film come Fargo, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Nomadland, Wonder Boys e Quasi famosi. Nella sua carriera ha spesso scelto ruoli complessi e anticonvenzionali, consolidando una reputazione di artista capace di unire profondità interpretativa e forte presenza scenica. La sua partecipazione a Jack of Spades rafforza la portata internazionale del progetto.

Joel ed Ethan Coen, una pausa necessaria

Il nuovo film di Joel Coen rappresenta il secondo lavoro da solista del regista dopo La tragedia di Macbeth del 2021, interpretato da McDormand insieme a Denzel Washington. L'assenza del fratello Ethan aveva allora sorpreso molti, dal momento che i Coen avevano sempre diretto a quattro mani sin dal loro esordio del 1984 con Sangue facile. Dopo La ballata di Buster Scruggs del 2018, i due hanno scelto di intraprendere percorsi autonomi, trovando spazi creativi differenti ma senza escludere future collaborazioni.

Secret Love: Josh O'Connor in una scena del film

Jack of Spades non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma l'accoppiata tra Joel Coen e Frances McDormand lascia immaginare un'opera ambiziosa e intensa. Per i fan del cinema d'autore, la prospettiva di vederli di nuovo insieme davanti e dietro la macchina da presa è già sufficiente per inserire il titolo tra quelli più attesi dei prossimi mesi.