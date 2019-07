Franca Leosini conquista la Treccani: "leosiner" entra nell'enciclopedia!

Neppure l'enciclopedia Treccani resiste al ciclone Franca Leosini: la parola leosiner, che indica il fan fedele alla giornalista e alla sua trasmissione più famosa, Storie maledette, è ora un neologismo riconosciuto dall'enciclopedia più famosa d'Italia.

L'annuncio è arrivato attraverso i social: la Treccani ha ufficialmente sancito, così, che dicesi Leosiner chi sostiene con entusiasmo la giornalista Franca Leosini. Che è dunque diventata una vera star da far invidia a Justin Bieber con i suoi Belieber, per esempio. Come si può leggere nel lemma, l'origine del nome Leosiner deriva: "Dal nome proprio (Franca) Leosini, con l'aggiunta della terminazione inglese -er (pl. -ers), sul modello dei nomi d'agente (per es. winners, 'vincitori', da to win 'vincere'), adoperata anche per designare i fan di personaggi famosi del mondo della spettacolo, della musica, dell'intrattenimento, ecc. (per es. Green Dayers 'fan del gruppo musicale dei Green Day')".

Chissà cosa ne penserà la vera protagonista di tutta questa operazione: Franca Leosini non ha ancora risposto ma è senza dubbio che la cosa le farà molto piacere. Soprattutto in uno dei momenti meno semplici della sua lunga carriera come ideatrice e conduttrice di Storie maledette, dopo le aspre critiche ricevute per le due puntate dedicate al caso Vannini e alla lunga intervista con Antonio Ciontoli.

