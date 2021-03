Franca Leosini, le sue foto da giovane e l'emozione per La canzone segreta

Franca Leosini si è commossa vedendo le sue foto da giovane mentre Riccardo Cocciante cantava la canzone preferita di sua madre. Tutto questo è successo a La canzone segreta, il programma condotto da Serena Rossi.

Franca Leosini da giovane in una foto mostrata a La canzone segreta

I tantissimi fan di Franca Leosini venerdì sera hanno scoperto un nuovo lato della conduttrice di Storie Maledette: la giornalista, che spesso deve mostrarsi imparziale di fronte alle storie che le raccontano i suoi interlocutori, durante la prima puntata de La canzone segreta ha fatto vedere tutta la sua vulnerabilità quando ha visto la sorpresa che le era stata preparata da Serena Rossi, al suo debutto come conduttrice nel programma in onda su Rai 1.

La canzone segreta di Franca, quella capace di suscitare in lei ricordi legati alla sua gioventù e a sua madre è Que reste-t-il de nos amours. La Leosini si è accomodata sulla poltrona bianca posta sulla passerella dello studio poi, una volta che le luci si sono spente, si è sentita la voce di Ilaria, figlia di Franca, dire: "mamma come faceva quella canzone francese che piaceva tanto alla nonna che parlava di amori perduti?". Potete vedere la scena in questo video.

Pochi secondi dopo, Riccardo Cocciante ha iniziato a cantare, accompagnato dalla stessa Franca Leosini che sotto voce ripeteva i versi del brano. Franca si è commossa quando il sipario si è aperto e uno schermo ha mostrato le foto della sua gioventù mentre la scenografia è stata impreziosita dall'arrivo di Massimo, il suo amico del cuore. Al termine della performance del cantante Franca si è alzata e, rivolgendosi a Serena e a Cocciante, ha detto "Sono commossa, sono anche stupita, come avete fatto? Grazie, grazie davvero, vorrei abbracciarvi. La canzone che fa parte della mia infanzia, mia madre era fissata con questa canzone che non ha tempo".

Serena Rossi le ha confessato che è stata la figlia Ilaria a procurare le foto, mentre la canzone è stata suggerita da Massimo che ha raccontato: "alcuni anni fa ad una cena si sentiva in sottofondo 'Que reste-t-il de nos amours'. Lei si bloccò un attimo, poi cominciò a cantarla e lì ho visto Franca emozionata, che riviveva i ricordi legati alla canzone".