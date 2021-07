Fran Drescher, star della serie La Tata, si candida alla presenza del Sindacato Attori Americani

Fran Drescher, l'ex star della serie La Tata, potrebbe diventare presidente di SAG-AFTRA, il sindacato degli attori che attualmente ha come leader Gabrielle Carteris.

L'attrice di Beverly Hills, 90210 ha già annunciato che non si ricandiderà e ha offerto il suo sostegno alla collega.

Una immagine di Fran Drescher

Accanto a Fran Drescher potrebbe esserci Anthony Rapp, protagonista di Star Trek: Discovery, che spera di ottenere l'incarico di segretario-tesoriere al posto di Camryn Manheim, che ha deciso di non ripresentarsi alle elezioni.

Le due star avevano bisogno rispettivamente di 200 e 150 firme da parte dei membri del sindacato per poter provare a essere eletti, cifra raggiunta senza particolari problemi.

Drescher e Rapp fanno parte del gruppo Unite for Strength, a cui apparteneva anche Gabrielle Carteris, che ha cercato di ottenere il sostegno per i propri candidati e che dovrebbero scontrarsi con Matthew Modine e Joely Fisher.

Gabrielle ha dichiarato in un comunicato: "Sono davvero felice di esseere stata a servizio dei membri di SAG-AFTRA durante gli ultimi cinque anni e mezzo ed è con gioia e umilità che passo il testimone a un nuovo team di leader esperti e dediti che guideranno il sindacato verso il futuro. Con Fran Drescher alla guida so che il nostro sindacato e i nostri membri sono in ottime mani. Andare avanti è un po' agrodolce, ma lo faccio con gratitudine e grande fiducia in Fran e nell'incredibile Anthony Rapp".

Manheim ha aggiunto: "Saremmo davvero incredibilmente fortunati nell'avere Fran Drescher alla guida del sindacato. Ha visto questo settore da ogni angolo e ha l'esperienza di leadership e la forza di far realizzare le cose, è intelligente, diretta, fiera e riflessiva. Ha dimostrato inoltre un'incredibile resilienza di fronte a delle sfide personali e ha trasformato quelle esperienze negative in attivismo e capacità di dare forza a livello nazionale. Anthony Rapp è un fiero guerriero e un gigante gentile. Avendo avuto l'incarico di segretaria-tesoriera durante questa incredibilmente difficile pandemia, so che Anthony ha l'acume finanziario e la responsabilità fiscale per salvaguardare le nostre finanze e proteggere i nostri membri. Questo team stellare porterà idee innovative e prospettive fresche".