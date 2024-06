Fourth Wall: Emma Roberts nel cast del thriller sul mondo dello spettacolo

Emma Roberts si prepara a tornare a collaborare con Stampede Ventures per Fourth Wall, il nuovo thriller diretto da Alexis Ostrander, al suo debutto in un lungometraggio, e scritto da Jerry Kontogiorgis. Si tratta del secondo progetto in brevissimo tempo realizzato da Roberts con Stampede Ventures dopo Space Cadet, realizzata per Amazon MGM Studios.

Il film racconta la storia di un'ex baby star (Roberts) di un popolare show tv degli anni '90 che viene rapita e si risveglia in una riproduzione completa del set dello show insieme al resto del cast. Mentre è costretta ad immergersi di nuovo nel ruolo iconico da cui ha cercato di allontanarsi per tutta la carriera, deve ricreare i momenti maggiormente memorabili della serie per rimanere in vita.

Baby Star

La scelta di Emma Roberts è stata immediata, dato che incarna perfettamente il personaggio principale: la sua carriera è iniziata prestissimo, all'età di 9 anni. Greg Silverman si occuperà della produzione del film per Stampede Ventures.

Primo piano di Emma Roberts in The Hunt

Il vicepresidente del settore cinema di Stampede, Grant Torre, ha dichiarato:"Dal momento in cui ho letto la sceneggiatura di Jerry, ho capito che avremmo avuto per le mani un film immediatamente iconico che parla alla nostra cultura popolare in un modo così unico e divertente. Con tutta la sua esperienza, Emma è il sogno ideale per guidare questo film che esplora la fama e il prezzo di crescere davanti alla telecamera".

Di recente, Emma Roberts ha recitato al fianco di Kim Kardashian nella dodicesima stagione di American Horror Story e in Space Cadet. Presto sarà protagonista, al fianco di Tom Ellis, della serie Hulu Second Wife. Lavora anche come produttrice esecutiva della serie Netflix Calabasas e della seconda stagione di Tell Me Lies. Al cinema ha recitato nel film Madame Web insieme a Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Isabela Merced.