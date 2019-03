Fosse/Verdon: Michelle Williams e Sam Rockwell in scena nel trailer della miniserie

Marica Lancellotti

Fosse/Verdon, l'attesa miniserie di FX, continua a svelarsi nel nuovo trailer, in attesa della messa in onda che in America è prevista per il 9 aprile. Protagonisti Michelle Williams e Sam Rockwell nei panni, rispettivamente, della ballerina Gwen Verdon e del coreografo Bob Fosse.

La clip, della durata di poco più di un minuto, introduce gli spettatori nelle vite dei due: lui è già affermato come regista visionario, lei, bellissima, piena di talento, è semplicemente la più grande ballerina di Broadway. Disposti a tutto per la fama, Bob Fosse e Gwen Verdon cominceranno a collaborare per lavoro ma ben presto il loro rapporto si spingerà ben oltre il professionale. Michelle Williams e Sam Rockwell porteranno in scena i fasti e i drammi di una grande storia d'amore, minata troppo spesso dalla rincorsa, a tutti i costi, del successo nel mondo dello spettacolo

Ecco il trailer in lingua originale:

Gli 8 episodi saranno prodotti da Lin-Manuel Miranda, Thomas Kail, Steven Levenson e Joel Fields. Ispirata al libro Fosse di Sam Wasson, la miniserie ha come showrunner Steven Levenson, a dirigere la metà degli episodi è stato Thomas Kail, vincitore di un Tony Award per Hamilton. Nel cast di Fosse/Verdon, oltre ai due protagonisti, anche Norbert Leo Butz, Margaret Qualley, Aya Cash, Nate Corddry, Susan Misner, Bianca Marroquin, Kelli Barrett, Evan Handler, Rick Holmes e Paul Reiser.

In Italia gli 8 episodi saranno trasmessi da Fox Life durante la primavera.

I veri Bob Fosse e Gwen Verdon si erano sposati nel 1960 e hanno lavorato insieme in occasione di alcuni spettacoli teatrali tra cui Damn Yankees, New Girl in Town e Redhead. La carriera del produttore si è poi ampliata con dei lavori come regista e filmmaker. Dopo la loro separazione avvenuta nel 1971, i due hanno continuato a lavorare insieme a show come Chicago, Dancin' e All That Jazz. I due non hanno mai divorziato.