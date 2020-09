Forum, il video della puntata senza dialoghi conquista i social: "Un capolavoro"

In rete in questi giorni sta girando una puntata di Forum a cui sono stati tolti i dialoghi: l'effetto è esilarante come stanno sottolineando gli utenti.

Forum può diventare un capolavoro del muto? Sembra proprio di sì, considerato il successo del video della puntata senza dialoghi che potete vedere qui sopra. Un montaggio silenzioso e intenso del programma condotto da Barbara Palombelli che sta raccogliendo una pioggia di commenti sui social ed è diventato virale.

Provate a togliere l'audio mentre guardate una trasmissione come Forum e pensate ad un montaggio cinematografico che catturi i momenti più surreali: dal giudice che non centra il bicchiere mentre si versa l'acqua, al pubblico in studio che guarda quello che sta succedendo in uno stato quasi catatonico. L'idea geniale è venuta ad un utente di YouTube che ha pubblicato questo video qualche mese fa e che solo ora sta diventato virale su Internet. La bravura di chi ha messo in rete questa clip è stata catturare e montare quelle scene in cui tutti i partecipanti hanno un'espressione carica di patos. Quando il giudice si versa l'acqua il pubblico è concentrato con la stessa tensione dipinta sul volto che avevano milioni di italiani quando Fabio Grosso tirò l'ultimo rigore ai mondiali del 2006.

Nella puntata 'originale' di Forum si parlava di uno dei tanti casi limite che tratta la trasmissione della Palombelli, in particolare una moglie si lamentava del marito perché "nella sue usanze le donne non possono sedere a tavola con gli uomini e per mesi ho mangiato da sola in uno stanzino a parte". Con dialoghi simili allora è meglio abbassare il volume è godersi il silenzio carico di tensione del video "una suspense che Hitchcock levati!" si legge tra i commenti mentre qualcuno fa paragoni degni della Mostra del cinema di Venezia: "Sembra uno di quegli stalli alla messicana di Tarantino.... :" e "Sergio Leone approves".