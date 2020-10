Forum: frase omofoba del giudice, "Lei ha tendenze normali?" ed è polemica

La frase omofoba del giudice Gianfranco D'Aietti di Forum ha fatto il giro del web: durante la puntata del programma andata in onda oggi, il giudice ha chiesto a un ragazzo se aveva tendenze normali quando il padre lo ha definito "femminuccia" perché non era fidanzato e aiutava la madre nelle faccende domestiche.

“Lei ha tendenze normali? Non ritiene di essere gay?”



La causa discussa oggi a Forum aveva già del surreale senza che il giudice facesse domande omofobe che hanno scatenato la polemica sui social. Davanti al Tribunale di Rete 4 c'erano Paolo e Filomena, divorziati con un figlio di 16 anni. L'affido è condiviso ma ora Paolo vuole che Raffaele sia tolto alla madre, seguace della cosiddetta ginarchia, che teorizza la superiorità della donna sull'uomo. Raffaele quindi aiuta la madre nelle faccende domestiche, cosa che l'illuminato padre non vede di buon occhio perché teme che il figlio si stia trasformando in una femminuccia.

Paolo vorrebbe che Raffaele andasse a vivere con lui in modo da imparare a essere un vero maschio. Il giudice Gianfranco D'Aietti ha voluto sentire Raffaele per capire se il tipo di educazione che aveva ricevuto dalla madre non lo stesse danneggiando dal punto di vista psicologico. Il giudice ha deciso d'indagare anche sulla situazione sentimentale del ragazzo: "Quindi fidanzatine non ne ha avute fino a ora?" ha domandato e Raffaele ha risposto "No, perché non mi sento all'altezza di avere una donna accanto". Il giudice allora gli ha detto: "Lei però ha tendenze normali? Non fa outing? Non ritiene di essere gay, no?".

La frase è stata accolta da una valanga di critiche sui social, tutti concordi col dire che un giudice non possa presentarsi a una trasmissione di punta e fare questo tipo di affermazioni. Molti hanno criticato anche la silente Barbara Palombelli che non ha detto una parola per scusarsi a nome del programma dopo la frase omofoba.