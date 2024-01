Forest Whitaker star della serie thriller Emperor of Ocean Park

Forest Whitaker è la new entry nel cast della serie tv thriller Emperor of Ocean Park, ispirato all'omonimo romanzo di successo di Stephen L. Carter.

Prodotto da John Wells e Sherman Payne, Emperor of Ocean Park è ambientato nei mondi della politica, dell'accademia Ivy League e sulle spiagge di Martha's Vineyard. La trama segue le vicende di Talcott Garland (Grantham Coleman), un professore di legge della Ivy League, la cui vita tranquilla viene completamente stravolta quando suo padre, il giudice Oliver Garland, muore, in apparenza a causa di un infarto. La natura della morte viene messa in discussione dalla sorella di Tal, Mariah (Tiffany Mack), ex giornalista e accanita teorica delle cospirazioni, che crede che il giudice sia stato vittima di un complotto.

Il giudice Garland

Forest Whitaker interpreterà il giudice Oliver Garland, capofamiglia e figura fondamentale nella politica nazionale e nel sistema giudiziario. È severo, intelligente, calcolatore e orgoglioso. In quanto uomo nero in America, navigando in ambienti poco accoglienti e spesso ostili ha formato una parte esterna dura che ha imparato a considerare come uno scudo. È un padre devoto, il cui impegno verso la sua famiglia rafforza e al tempo stesso mina i suoi principi conservatori profondamente e rigidamente custoditi.

Sherman Payne ha dichiarato:"Sono incredibilmente entusiasta che il leggendario Forest Whitaker si unisca a Emperor of Ocean Park. Rappresentando il patriarca della nostra famiglia sullo schermo, Forest porta riflessione, leadership e un talento inattaccabile ad un cast già incredibile. Fin dal primo abbozzo, Forest è stato il candidato dei miei sogni per questo ruolo, ed è davvero un onore lavorare insieme per portare questa storia alla vita".

"Sono entusiasta di interpretare il giudice Oliver Garland" ha dichiarato Whitaker "e ringrazio John Wells, Sherman Payne e Michael Wright per questa opportunità di unirmi al cast e alla troupe di Emperor of Ocean Park mentre diamo vita allo straordinario romanzo di Stephen L. Carter"