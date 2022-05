Cannes 2022: Forest Whitaker riceverà la Palma d'Oro alla carriera

Cannes 2022 premierà anche Forest Whitaker: l'attore riceverà la Palma d'oro alla Carriera durante la cerimonia di apertura della 75esima edizione.

L'evento cinematografico si svolgerà sulla Croisette dal 17 al 28 maggio.

Forest Whitaker arriverà in Francia anche per presentare al Festival di Cannes il film For the Sake of Peace, un film di cui è produttore, diretto da Christophe Castagne e Thomas Sametin.

L'attore ha dichiarato: "Trentacinque anni fa, partecipare a Cannes per la prima volta ha cambiato la mia vita e mi ha assicurato che avevo preso la decisione giusta nel dedicarmi a trovare la connessione nell'umanità tramite i film. Ritornare in questo festival meraviglioso è sempre un privilegio per mostrare il mio lavoro ed essere ispirato da molti degli artisti più grandiosi al mondo. Mi sento incredibilmente onorato nell'essere celebrato come parte del settantacinquesimo anniversario del Festival".

Whitaker ha vinto il premio come Miglior Attore a Cannes per la sua interpretazione in Bird, oltre ad aver recitato in film come Platoon e Good Morning, Vietnam.

Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, ha dichiarato: "Per il Festival di Cannes è una tradizione rendere onore a chi ha fatto la storia e Forest Whitaker è uno di loro. Clint Eastwood lo ha rivelato in Bird ed è quell'uomo che ampia la sua prospettiva sul mondo per offrirla a chi ha sofferto e chi lotta. Merita tutti gli onori. La Palma d'oro è un gesto di gratitudine da parte del mondo del cinema".