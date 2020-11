Force of Nature, su Prime Video in streaming da oggi

Force of Nature arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 23 novembre, con il supercast composto da Mel Gibson ed Emile Hirsch!

Force of Nature, il thriller targato Lionsgate, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 23 novembre: i due bad boys di Hollywood Mel Gibson ed Emile Hirsch saranno alle prese con la polizia e con un nemico ben peggiore, un uragano di Categoria 5.

Un uragano di categoria 5 è in arrivo. Potrebbe travolgere tutto e tutti. Un poliziotto, Cardillo, sta tentando di evacuare un palazzo e salvarne gli abitanti. Qui incrocia la stessa strada di Ray, un ex collega adesso in pensione, e di sua figlia Troy, una dottoressa che intende fornire il proprio contributo alla situazione drammatica che potrebbero dover superare di lì a poco. Insieme a loro, altre persone - ciascuno con la propria storia alle spalle - che cercano disperatamente la fuga.

Force of Nature: una scena

Nel frattempo, a complicare ulteriormente un momento catastrofico sarà uno spietato gruppo di criminali, che sta cercando di portare a termine un colpo nel palazzo. Così, gli intenti di Ray, Cardillo e Troy si scontreranno con i loro. Prima che l'uragano arrivi, gli uni o gli altri dovranno prevalere per decidere a quale destino andranno incontro.

Force of Nature è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.