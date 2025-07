Forbidden Fruit, anticipazioni 4 luglio: Halit scopre che Ender ha una relazione segreta

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con la nuova dizi turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10.

Halit scoprirà che Ender ha una relazione segreta; ecco cosa accadrà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Yildiz ha deciso di licenziarsi. La ragazza infatti, ha scoperto che Ender nasconde qualcosa: approfittando di un attimo di distrazione della donna, ha preso il suo telefono e si è accorta di alcune chiamate sospette in entrata. Accortasi che Yildiz le aveva viste, Ender ha reagito in maniera particolarmente agitata; così Yildiz ha deciso di andare da Halit, il marito di Ender, e comunicargli che non lavorerà più in casa loro.

Anticipazioni 4 luglio: Halit scopre che Ender ha una relazione segreta

Yildiz racconta ad Halit qualcosa che lo sconvolge: Ender, sua moglie, le ha chiesto di provare a sedurlo in cambio di un'importante somma di denaro. Venuto a sapere la cosa, L'imprenditore decide di fare la mossa successiva: chiede a Sitki di seguire la moglie, controllarle il telefono e ottenere qualsiasi informazione possibile.

Grazie alle indagini di Sitki, Halit scopre che Ender ha una relazione con Sinan, il bel chirurgo plastico amico di Zehra.

Nel frattempo Zeynep è molto delusa da Alihan, il suo capo. Ha infatti saputo che ha trasferito la sua collega Eda, nonostante tutte le sue suppliche. La ragazza pensa che Alihan sia un insensibile dal cuore di pietra, ma poco dopo, parlando con Hakan, si rende conto che le apparenza ingannano: Alihan sa essere davvero una brava persona.