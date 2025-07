Forbidden Fruit, anticipazioni 3 luglio: Yildiz si insospettisce di Ender e prende una decisione

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la nuova soap turca Forbidden Fruit.

Nonostante lavori a casa di Ender da pochissimo tempo, la reazione della donna riguardo una telefonata, convincerà Yildiz a decidere di licenziarsi. Scopriamo cosa succederà nell' episodio di giovedì 3 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Nella scorsa puntata Yildiz ha accettato l'offerta di Ender, ma la sua amica Sengul l'ha messa in guardia dalla donna.

Intanto Zeynep è stata scippata e Alihan, il capo, è corso subito in suo aiuto lasciando nelle mani del collega Hakan la gestione dell'evento che avevano organizzato.

Anticipazioni 3 luglio: Yildiz si insospettisce di Ender e prende una decisione

Lal vorrebbe da da Alihan una relazione più profonda, ma lui sembra distante. Specie perché al momento, sembrerebbe che le sue attenzioni siano tutte rivolte a Zeynep: prima le aveva anticipato lo stipendio perché l'aveva sentita lamentarsi della propria situazione economica, poi si è precipitato da lei appena saputo dello scippo, infine le farà anche un regalo per risarcirla del danno arrecatole dal furto. Alihan infatti, vuole restituirle gli oggetti che le sono stati sottratti; seppur inizialmente titubante, Zeynep accetta.

Nel frattempo, messa in guardia da Sengul, Yildiz approfitta di un momento di distrazione di Ender per curiosare nel telefono della donna. Yildiz si accorge così di una chiamata in entrata da una certa signora Sinen, ma quando comunica ad Ender che in sua assenza è arrivata questa telefonata, Ender va su tutte le furie.

La reazione della sua datrice di lavoro, insospettisce la ragazza: cosa nasconde Ender, la moglie di Halit? Il clima di sospetto e la risposta della donna convincono Yildiz a prendere una decisione molto importante: lasciare il lavoro.