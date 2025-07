Forbidden Fruit, anticipazioni 2 luglio: Zeynep prende un grosso spavento e Alihan corre in suo aiuto

Scopriamo cosa succederà nell'episodio di domani di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 al posto di Tradimento.

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fuit, trasmessa al posto di Tradimento in attesa del suo ritorno a settembre.

Dopo aver conosciuto i personaggi nei primi due episodi, la dizi entra nel vivo: già a partire dal prossimo episodio di mercoledì 2 luglio infatti, vedremo le due sorelle Yilidz e Zeynep al centro delle attenzioni dei loro capi.

Scopriamo cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Negli scorsi episodi abbiamo conosciuto le sorelle Yildiz e Zeynep, tanto unite quanto diverse. Entrambe desiderose di riscatto sociale, ma completamente opposte riguardo al modo per riuscirvi, la serie segue le avventure delle due ragazze a Istanbul.

Nella puntata precedente, Yildiz aveva trascorso la giornata con Halit, il marito di Ender: la ragazza infatti, lavora da poco a casa loro come domestica.

Nel frattempo Zeynep, che lavora in un'azienda, viene ascoltata dal suo capo mentre si lamenta della sua situazione economica. Così l'uomo, Alihan, le anticipa di nascosto lo stipendio.

Anticipazioni 2 luglio: Zeynep prende un grosso spavento e Alihan corre ad aiutarla

Yildiz decide di accettare l'offerta di Ender e lo confida alla sua amica Sengul, la quale però teme che la signora stia tramando qualcosa.

Durante un ricevimento, Ender incontrerà il suo amante, un chirurgo estetico amico di Zehra. Intanto, suo marito Halit invia dei messaggi a Yildiz, con cui aveva trascorso il giorno precedente.

Il giorno seguente, Alihan comunica a Zeynep che alle otto di sera dovrà essere presente a una premiazione da lui organizzata. Eda, collega di Zeynep, viene a sapere che la persone che avrebbe dovuto ritirare le targhe, ha avuto un incidente; la ragazza si offre di risolvere la situazione, ma viene scippata. Venuto a sapere quanto accaduto a Zeynep, Alihan lascia tutto nelle mani del suo collega Hakan e si precipita da Zeynep.