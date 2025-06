Forbidden Fruit, anticipazioni 1º luglio: Yildiz vive la giornata dei suoi sogni con il ricco Halit

Se vi manca Tradimento, non vi preoccupate. A sostituirlo su Canale 5, nella stessa fascia oraria delle 14.10, è arrivata una nuova serie turca: Forbidden Fruit.

Scopriamo di cosa tratta questa nuova dizi e cosa vedremo nell'episodio di domani, martedì 1º luglio.

La storia

Yildiz e Zeynep sono due sorelle che vivono ad Istanbul, tanto legate quanto diverse. Mentre Yildiz sogna il riscatto sociale e farebbe di tutto pur di riuscire a migliorare la propria condizione; Zeynep invece, pur sognando anche lei di migliorare la propria condizioni, ha un rigido codice morale.

Yildiz lavora in un ristorante, mentre Zeynep lavora in un'azienda che viene rilevata da Alihan, un imprenditore molto carismatico. Quando Yildiz riceve una cocente delusione sentimentale, accetta la proposta di Ender e va a lavorare come cameriera da lei. Ender vive con il marito Halit, il loro figlio Erim e le sue figlie, Zehra e Lila.

Anticipazioni 1º luglio:

Nell'episodio di martedì 1º luglio il rapporto tra Ender ed Halit, inizia a mostrare cedimenti. Nonostante i due sembrino la coppia perfetta in pubblico, in realtà ci sono profondi problemi.

Halit invita Yiliz a fare un giro in elicottero; l'uomo la porta infatti a visitare una delle sue aziende, facendole così vivere un sogno a occhi aperti. L'uomo inoltre, la porta a pranzo in un lussuoso ristorante e la fa riaccompagnare a casa dall'autista.

Intanto Zeynep si sta confidando con una collega sulle sue difficoltà economiche, ma Alihan è in ascolto proprio dietro l'angolo...