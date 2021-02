Foodie Love, su RaiPlay in streaming da oggi

Foodie Love, la nuova serie internazionale prodotta da HBO Europe, arriva su RaiPlay, in esclusiva prima visione per l'Italia, da oggi in streaming.

Foodie Love, la nuova serie internazionale prodotta da HBO Europe, arriva su RaiPlay, in streaming esclusiva prima visione per l'Italia, dal 14 febbraio. Al centro della trama le vicende di due trentenni, entrambi amanti del cibo, che si incontrano grazie ad una app per appassionati di cucina e cominciano un intenso e lungo viaggio gastronomico.

Lei è un'editor di libri, intelligente e un po' sospettosa sulle relazioni affettive. Lui un matematico di successo, istruito ma alquanto ingenuo. I due iniziano a conoscersi fra l'incertezza del presente e il ricordo di cicatrici sentimentali causate da amori passati. Ad unirli in particolare la passione per lo yuzu giapponese e il disgusto per alcuni cibi prelibati. Visitando ristoranti e caffè, in giro per l'Europa, fra i due si accenderà una autentica passione che li porterà a sfidare paure ed incertezze e a fare un "salto nel vuoto" ad occhi chiusi, in amore come in cucina, per lanciarsi in nuove e profonde avventure.

Foodie Love: una foto di scena

"Foodie Love - sottolinea Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay - mette in scena la complessità dei legami affettivi in una generazione come quella dei millennials, in cui la dimensione virtuale delle relazioni, è spesso causa di solitudine e di fragilità emotiva. E in questo momento di emergenza sanitaria e di distanziamenti necessari, questi temi risuonano in modo particolarmente intenso e sono quanto mai attuali."

La serie, prodotta in Spagna e diretta da Isabel Coixet (La vita segreta delle parole e Lezioni d'amore), ha come protagonisti Laia Costa (Victoria e Diavoli) e Guillermo Pfening e sarà in esclusiva in boxset sulla piattaforma digitale della Rai a partire da oggi.