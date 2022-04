Flux Gourmet: Asa Butterfield e Gwendoline Christie nel raccapricciante trailer

Il trailer di Flux Gourmet ci introduce nel nuovo terrificante delirio del regista di Berberian Sound Studio e In Fabric Peter Strickland con Asa Butterfield e Gwendoline Christie.

Nel film, Uun collettivo sonoro che non sa decidere un nome prende residenza in un istituto dedito alla performance culinaria e alimentare. I membri Elle di Elle, Billy Rubin e Lamina Propria sono coinvolti nelle loro stesse lotte per il potere, ma questa dinamica disfunzionale viene ulteriormente esacerbata quando devono rispondere al capo dell'istituto, Jan Stevens. Con lo svolgersi delle varie rivalità, Stones, il "dossierge" dell'Istituto, deve sopportare in privato problemi di stomaco sempre più gravi mentre documenta le attività del collettivo.

Dopo aver saputo delle visite di Stones dal gastroenterologo, il dottor Glock, Elle lo costringe a partecipare alle sue esibizioni in un disperato tentativo di autenticità. Il riluttante Stones accetta i piani del collettivo di usare la sua condizione per la loro arte, mentre Jan Stevens entra in conflitto con Elle per via di alcune differenze creative.

Nel cast di Flux Gourmet troviamo Asa Butterfield, Gwendoline Christie, Ariane Labed, Fatma Mohamed, Makis Papadimitriou, Richard Bremmer e Leo Bill.