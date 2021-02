Florence Pugh e Morgan Freeman star di A Good Person, nuovo film diretto da Zach Braff

Zach Braff sarà il regista e lo sceneggiatore di A Good Person e i protagonisti saranno Morgan Freeman e l'attrice Florence Pugh.

Il progetto sembra quindi molto personale considerando che il filmmaker ha già lavorato con l'attore premio Oscar in occasione di Insospettabili sospetti nel 2017, rivelatosi un successo ai box office con oltre 85 milioni di dollari, e la star di Piccole Donne è da tempo la compagna di Braff.

A Good Person racconterà la storia di Allison (Florence Pugh), la cui vita va in mille pezzi quando viene coinvolta in un incidente mortale. Negli anni successivi la giovane forma un improbabile legame con quello che dovrebbe essere suo suocero (Morgan Freeman) che la aiuta a vivere in modo significativo.

Zach Braff, recentemente, ha diretto la serie Ted Lasso per Apple e prossimamente sarà impegnato come attore nelle riprese del remake di Una scatenata dozzina prodotto per Disney+. Pugh, invece, apparirà in Black Widow, film Marvel che rappresenta il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe, e nel thriller Don't Worry Darling. Freeman, invece, è stato protagonista di The Hitman's Wife's Bodyguard.