I Flintstones: Halle Berry celebra il trentesimo anniversario: "La mia presenza fu importante"

In un video pubblicato sul proprio account social, Halle Berry ha rivisto dopo parecchio tempo alcune sequenze del live action I Flintstones, basato sull'omonima serie tv animata degli anni '60, con protagonisti John Goodman (Fred) e Rick Moranis (Barney). L'attrice premio Oscar ha condiviso una clip nella quale commenta alcuni dettagli del lungometraggio.

Diretto da Brian Levant, I Flintstones è ambientato principalmente nella cava di Bedrock, dove viene indetto un concorso che permetterà ad un operaio di cambiare la propria vita e diventare un dirigente mentre il peggiore verrà licenziato. Fred Flinstones e Barney Rubble, amici per la pelle e colleghi di lavoro, partecipano al concorso e quando Barney nota le difficoltà di Fred decide di scambiare l'esame, inconsapevole che in questo modo decreterà il suo allontanamento dal lavoro e la promozione di Fred.

Un grande passo

Halle Berry nel film interpreta la seducente segretaria di Fred, Ambra Cristal (Sharon Stone nella versione originale), in combutta con il malvagio principale Detritis (Kyle MacLachlan):"Ho pensato che sarebbe stato davvero bello guardare alcune delle mie scene perché, onestamente, non vedo questo film probabilmente da vent'anni". L'attrice si è soffermata sulla musica, sulla voce sensuale del suo personaggio e soprattutto sull'iconico taglio di capelli degli anni '90.

In particolare, Berry ha sottolineato l'importanza di essere stata scelta nel film:"Essere una donna nera a Bedrock può sembrare una cosa da poco ma i Flintstones facevano parte integrante della nostra cultura. Sapevo che si trattava di un grande passo in avanti per le persone nere, specialmente le donne. Anche se era divertente, esagerato e kitsch, già sapevo allora quanto fosse importante questa piccola parte in questo grande film".

Nel cast de I Flintstones, oltre a John Goodman e Rick Moranis nei panni dei due protagonisti, anche Elizabeth Perkins (Wilma), Rosie O'Donnell (Betty) ed Elizabeth Taylor (Perla).