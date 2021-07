Flash Gordon, Taika Waititi ha cambiato idea: il nuovo film sarà in live-action

Flash Gordon sembra destinato a tornare sul grande schermo e il progetto scritto da Taika Waititi, inizialmente ideato come film animato, ora è diventato live-action.

A rivelarlo è stato il produttore John Davis in un'intervista rilasciata a Collider in cui ha avuto occasione di aggiornare sul progetto.

Davis ha dichiarato parlando dell'adattamento cinematografico di Flash Gordon: "Taika Waititi lo sta scrivendo. Si tratta di un film che ha avuto su di lui un'enorme influenza crescendo ed è uno dei suoi film preferiti".

Il produttore ha aggiunto: "Inizialmente mi ha detto 'Facciamolo animato'. Ho detto 'Okay'. Poi abbiamo iniziato a lavorarci e a svilupparlo e ha detto 'No, facciamolo live-action'. Ho risposto 'Ancora meglio'".

Davis ha spiegato: "Ha la visione più interessante a livello fantastico per questo film. Ed è quello che fa Taika, è il modo in cui guarda il mondo. Penso sia la persona più grandiosa e la più divertente. Pensa in modo diverso e questo film mostra tutto quello che rende Taika speciale e la sua visione".

L'approccio di Waititi al personaggio dei fumetti sarà inoltre particolarmente originale e sorprendente.

Flash Gordon ha debuttato nel 1934 come striscia a fumetti sci-fi creata e disegnata da Alex Raymond. Nella storia originale Flash deve evitare lo scontro tra la Terra e il pianeta Mongo, guidato dal tirannico Ming.

Il personaggio è stato poi portato in tv con una serie con Buster Crabbe e al centro di numerosi progetti per il piccolo e grande schermo. Prima di Taika Waititi erano stati Matthew Vaughn e Julius Avery a cercare di portare sul grande schermo le eroiche gesta di Flash Gordon.