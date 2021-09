Five Nights at Freddy's, Jason Blum svela: "Chris Columbus non dirigerà il film"

Ci sarà ancora da attendere prima di vedere al cinema l'adattamento del videogame Five Nights at Freddy's, che non vedrà più coinvolto il regista e sceneggiatore Chris Columbus.

Da anni i fan attendono aggiornamenti sull'adattamento per il grande schermo del videogioco Five Nights at Freddy's, che vedeva Chris Columbus in veste di regista e sceneggiatore. Ebbene, il produttore Jason Blum ha svelato che Columbus non dirigerà più il film.

Il regista Chris Columbus sul set del film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini

Nel corso di un'intervista con Collider per la serie antologica di film Amazon Prime Video Welcome to the Blumhouse, Jason Blum ha rivelato che Chris Columbus non è più coinvolto nello sviluppo di Five Nights at Freddy's:

"Chris Columbus nn fa più parte del progetto, ma al momento non posso dire se c'è un altro regista coinvolto. Le informazioni sono top secret".

Blum è più ciarliero quando si tratta di spiegare le ragioni del ritardo dell'adattamento, annunciato nel 2018:

"Abbiamo scritto diverse sceneggiature e siamo arrivati ​​al punto in cui stiamo rifinendo il tutto, il che renderà giustizia a Five Nights at Freddy's e rende felice Scott Cawthon. L'unico modo per farlo è dare a Scott... non voglio fare qualcosa che a Scott non piaccia. Lasciatemelo dire in un modo diverso. Non ho il diritto di fare qualcosa che non piace a Scott. Fondamentalmente, Scott ha l'equivalente del final cut e ci è voluto più tempo di quanto sperassi per ottenere la storia giusta".

In Five Nights at Freddy's si raccontano le avventure di un addetto alla sicurezza che deve affrontare delle creature robotiche che entrano in azione di notte.

La produzione del progetto è stata affidata a Blumhouse e alla Cawthon, che ha lanciato il gioco originale nel 2014, ottenendo un enorme successo e dando vita a sei capitoli diversi, distribuiti sulle piattaforme per dispositivi Android e iOS, e a una serie di romanzi, oltre a una linea di merchandise.