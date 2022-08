First Love, su Prime Video in streaming da oggi

First Love, la nuova pellicola romantica di Amazon con Diane Kruger, sbarca su Prime Video in streaming da oggi 19 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati!

Jim e Ann sono due adolescenti giunti quasi al termine della scuola, prima del passaggio al college. Hanno modo di conoscersi, di piacersi, e di avvicinarsi molto intensamente prima di capire di amarsi. Avranno così insieme la prima esperienza amorosa, dal bacio da cui tutto inizia fino all'inevitabile attrazione sessuale.

Locandina di First Love

Proprio mentre tutto sembra procedere per il meglio, qualcosa comincia ad incrinarsi. Entrambi hanno diverse opinioni su quale college andare a frequentare: Ann vorrebbe andare a New York, Paul in California per specializzarsi nella corsa sportiva. Come se non bastasse, i pettegolezzi nuoceranno all'unione tra i due ragazzi, portando Paul a reagire male di fronte a un'aperta provocazione di un compagno. Questo indispettirà Ann, che arriverà a dirsi rammaricata per essersi spinta molto oltre nel suo rapporto con Paul.

Così, le nuvole si addenseranno sul rapporto tra i due giovani, per i quali nel frattempo giungerà il momento della partenza verso il college. Proprio nel periodo in cui i genitori di Paul dovranno affrontare una grave crisi finanziaria, acuita dalla congiuntura economica...