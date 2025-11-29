La First Lady Melania Trump diventa produttrice cinematografica

Melania Trump, la first lady degli Stati Uniti, ha annunciato di aver fondato la sua casa di produzione. Il suo nuovo progetto si chiama Muse Films e il primo progetto di cui si occuperà è il documentario di Brett Ratner che la vede protagonista.

Il documentario Melania

Il lungometraggio, realizzato con il sostegno di Amazon MGM Studios, debutterà nei cinema americani, e in alcuni altri mercati internazionali, il 30 gennaio. Successivamente il documentario Melania debutterà in streaming sulla piattaforma Prime Video raccontando il dietro le quinte, mostrato dal punto di vista della First Lady, dei 20 giorni che hanno anticipato il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump.

Sullo schermo si vedrà quindi Melania mentre si occupa dei progetti per l'importante giornata, affronta i problemi legati alla transizione verso la Casa Bianca, e deve trovare un nuovo equilibrio tra vita pubblica e privata. Brett Ratner ha potuto seguire da vicino gli eventi, immortalando così importanti incontri, conversazioni private, e momenti mai visti prima, sottolineando il ruolo di Melania negli eventi.

Il progetto 'presidenziale'

Muse, il nome scelto per la sua casa di produzione da Melania Trump, era anche il nome in codice usato dai Servizi Segreti per Trump durante il primo mandato del milionario.

Sarà interessante scoprire se la First Lady sarà in qualche modo coinvolta come produttrice del film Rush Hour 4, di cui è in corso lo sviluppo a quanto pare su suggerimento del presidente degli Stati Uniti.

Nel team della produzione del documentario c'è anche Fernando Sulichin di New Element Media.

In precedenza anche Barack e Michelle Obama avevano lanciato la propria casa di produzione, Higher Ground Productions, ma dopo la fine del secondo mandato dell'ex presidente degli Stati Uniti.