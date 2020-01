Firefly: la serie potrebbe tornare in tv grazie a Fox?

Firefly potrebbe tornare in tv con una serie revival in futuro su Fox, come ha rivelato il produttore Tim Minear che ha risposto ad alcune domande dei fan dopo dei tweet che avevano fatto ipotizzare un possibile progetto in fase di sviluppo.

Il produttore Tim Minear ha parlato della possibile produzione di un nuovo capitolo della storia, accennando al film arrivato nelle sale cinematografiche nel 2005: "Joss Whedon in un certo senso lo ha riportato in vita realizzando Serenity".

Le sue dichiarazioni relative a Firefly sono proseguite dichiarando: "Ma abbiamo parlato di varie diverse versioni e di come potrebbe funzionare. Si prendono due dei protagonisti e li si mette in un luogo diverso e in un certo senso si racconta una nuova storia con due vecchi personaggi e due nuovi?".

Tim ha sottolineato: "Non si può riavere tutti sul set, tranne se si realizza qualcosa come una serie limitata, come hanno fatto per X-Files. Allora in quel caso si potrebbero coinvolgere queste persone, considerando che Nathan è un po' impegnato nelle riprese di The Rookie. Ma so, inoltre, perché ho mandato alcuni messaggi a Nathan nel corso del weekend, che quando ho pubblicato quelle foto di Firefly è diventato molto sentimentale. Tutte le persone che hanno lavorato a quello show lo ama molto e si parlano continuamente. Vedo di tanto in tanto anche Alan". Minear ha quindi ribadito: "Mi piacerebbe vedere un'avventura limitata a otto-dieci episodi in quell'universo".

Le voci di un possibile ritorno di Firefly erano state alimentate dalla pubblicazione di una foto che mostrava l'ultimo giorno delle riprese e della risposta di Alan Tudyk, condivisa anche da Joss Whedon, che aveva aggiunto: "Aspetta, ci hanno cancellati?".

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha ora risposto: "Consideriamo i nostri titoli classici continuamente, se ci fosse un modo per reinventarlo oggi in modo che fosse rilevante ora come lo era stato l'originale, per i fan, saremo aperti alla possibilità di un ritorno. Personalmente ho amato Firefly e ho guardato ogni episodio. Non ci ho lavorato, ma ho amato lo show. Avevamo The Orville in onda e non aveva alcun senso per noi avere, essendo un broadcast network con un target molto specifico, due franchise ambientati nello spazio in contemporanea". Valutare un possibile ritorno sugli schermi della serie, nonostante gli impegni di Minear con 9-1-1 e il suo spinoff Lone Star, potrebbe quindi essere "una buona idea" secondo il produttore.

Firefly era stato cancellato nel 2002 da Fox dopo solo 11 episodi dei 14 prodotti. Lo show è però diventato un cult e nel cast ci sono Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher, Summer Glau e Ron Glass.