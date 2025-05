Like a Star, il nuovo show di Amadeus da stasera sul Nove: chi sono i giudici, come funziona

Un nuovo talent musicale debutta oggi in prima serata su Nove con Amadeus al timone: concorrenti comuni si trasformano nei loro idoli per vincere 50.000 euro. Cosa aspettarci dalla prima puntata?

Debutta stasera, mercoledì 14 maggio, in prima serata sul Nove lo show Like a Star, la nuova sfida musicale condotta da Amadeus. Un format innovativo - ispirato all'originale Starstruck e prodotto da Banijay Italia - che unisce talent show e spettacolo trasformativo, portando sul palco persone comuni pronte a diventare, per una notte, delle vere icone musicali.

La giuria di Like a Star

Accanto ad Amadeus, tre giudici d'eccezione: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Saranno loro a decretare, puntata dopo puntata, i migliori performer da mandare direttamente in finalissima.

"L'esperienza, l'ironia e la genialità di Elio, la voce, l'energia e l'esplosività di Serena Brancale e la simpatia, freschezza e l'irriverenza di Rosa Chemical", promette il conduttore. Amadeus torna così a vestire i panni del padrone di casa, lontano dalla Rai, per un nuovo show tutto da scoprire.

Come funziona il talent delle trasformazioni

Il programma si articola in otto puntate, di cui sette eliminatorie e una finalissima. In ogni episodio, sei team "tematici" composti da tre persone ciascuno porteranno in scena lo stesso artista. Attenzione: non si tratta solo di cantare, ma di interpretare a tutto tondo il proprio idolo, attraverso voce, look, presenza scenica. "Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, 'come una stella'", dice ancora Amadeus.

Solo uno dei 18 concorrenti di ogni puntata supererà tutte le manche ed entrerà in finale, con la possibilità di vincere un premio in denaro da 50.000 euro.

A rendere ancora più spettacolare ogni performance, un team di professionisti che supporta i concorrenti nel processo di trasformazione: parrucchieri, truccatori, vocal coach e stylist lavorano insieme per farli diventare delle vere star. Ogni esibizione diventa così un omaggio sentito e curato ai grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Quando e dove vedere il nuovo programma di Amadeus

Like a Star comincia questa sera e andrà in onda ogni mercoledì in prima serata sul canale Nove, ma sarà disponibile in streaming su Discovery+. Il nuovo talent di Amadeus è pronto a salpare e il pubblico sarà protagonista, come sempre, votando e sostenendo chi ha il coraggio di sognare in grande.