Fiona Apple: "Ho smesso con la cocaina dopo una notte con Quentin Tarantino e P.T. Anderson"

Fiona Apple ha smesso di fare uso di cocaina grazie a Quentin Tarantino e Paul Thomas Anderson. L'artista ha sempre brillato per onestà nei momenti in cui ha raccontato il suo passato alle prese con sostanze stupefacenti e breakdown mentali. Nel corso di un'intervista con Emily Nussbaum del The New Yorker, la cantautrice ha spiegato il motivo per cui ha deciso di farla finita con le droghe.

Il petroliere: Daniel Day-Lewis e Paul Thomas Anderson sul set

Tutto è avvenuto nel corso di una nottata trascorsa insieme a Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino. Dopo aver usufruito di sostanze stupefacenti, i due registi hanno iniziato a rendersi protagonisti di discorsi vanesi. Quella notte è ricordata da Fiona Apple come un "momento cruciale". La cantautrice ha spiegato: "Tutti i tossicodipendenti dovrebbero trascorrere una nottata del genere con Tarantino e Anderson rinchiusi in un cinema. Smetterebbero subito di consumare droghe!".

Quentin Tarantino sorride al pubblico della masterclass alla Festa di Roma 2021

Paul Thomas Anderson e Fiona Apple hanno iniziato a frequentarsi nel 1997 e la loro relazione è durata tre anni. Sebbene la collaborazione artistica si sia rivelata soddisfacente, il versante sentimentale non ha dato pari soddisfazione. La cantautrice ha definito il loro rapporto "caotico e doloroso" e ha ricordato i numerosi attacchi d'ira del regista di Magnolia, descritto come "freddamente critico e sprezzante". Dopo la sconfitta di Boogie Nights agli Oscar del 1998, Paul Thomas Anderson ha persino scagliato una sedia contro il muro e ha spinto Fiona Apple a trasferirsi a casa del padre.

Dal 2006 al 2010, la cantautrice ha frequentato Jonathan Ames, creatore di Bored to Death. Fiona Apple ha definito Ames come "il più carino" tra tutti i suoi ex. Durante un periodo della sua vita, l'artista ha avuto una relazione con Louis C.K., di cui ha sottolineato il comportamento violento.

Fiona Apple ha terminato il suo ultimo album, Fetch the Bolt Cutters, che dovrebbe uscire nel corso dell'anno. Si tratta del suo quinto lavoro - e del primo dopo he Idler Wheel Is Wiser Than The Driver Of The Screw, And Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do del 2012.