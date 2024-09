Finto Brad Pitt "scuce" a due donne 350.000 dollari: in realtà era un gruppo di truffatori

Le autorità spagnole hanno annunciato che cinque persone sono state arrestate e accusate di frode e riciclaggio di denaro dopo essersi spacciate online per Brad Pitt e aver truffato due donne per un valore complessivo di 350.000 dollari.

Gli arresti sono stati confermati qualche giorno fa dal Ministero dell'Interno spagnolo: due sono stati fermati lo scorso novembre e l'ultimo a luglio, riportato in queste ore anche da una fonte autorevole come il New York Times.

I fatti

Secondo quanto scrive il quotidiano americano, 'la dichiarazione afferma che gli accusati avevano contattato le donne tramite una pagina fan online dedicata al signor Pitt, spacciandosi per l'attore americano vincitore di un Oscar. Le autorità hanno dichiarato che gli accusati avevano continuato a scambiarsi messaggi istantanei ed email con le vittime, che pensavano di comunicare direttamente con il signor Pitt'.

Brad Pitt in una scena di Spy Game

A quel punto, i truffatori che si sono spacciati per Brad Pitt 'sono riusciti a far credere a queste donne di essere diventate così intime con il famoso attore americano che credevano di avere una relazione romantica con lui'. Secondo le autorità, gli impostori hanno chiesto alle vittime dei soldi; una donna ha inviato 168.000 dollari e un'altra circa 198.000 dollari. Attraverso l'indagine, soltanto 94.000 dollari sono stati al momento recuperati.

Sulla questione è intervenuto lo stesso attore americano attraverso il proprio portavoce Matthew Hiltzik:"È terribile che i truffatori approfittino della forte connessione dei fan con le celebrità. Ma questo è un importante promemoria per ricordare di non rispondere a contatti online con richieste, specialmente da parte di attori che non hanno una presenza sui social media".

Brad Pitt non ha mai avuto account ufficiali sui social e attualmente è impegnato nel tour promozionale del suo ultimo film, Wolfs - Lupi solitari, al fianco di George Clooney, presentato recentemente alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.