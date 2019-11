Final Space 2, su Netflix in streaming da oggi!

Final Space 2 ritorna oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: sullo schermo vedremo la seconda stagione della serie sci-fi comedy d'animazione, nata grazie all'enorme successo ottenuto su YouTube dai primissimi episodi!

Nella stagione 2 di Final Space vediamo Gary ricominciare da una nuova intelligenza artificiale (doppiata in lingua originale dalla Jane Lynch di Glee) e una nuova navicella per provare a riportare indietro gli 'avanzi' del suo equipaggio originale: per liberare Bolo (Keith David) torneranno Ron Funches e Ashly Burch, ma non mancheranno nuovi gustosi nemici, guidati da Alan Tudyk, Christopher Judge e Claudia Black.

La serie è stata ideata nel 'lontano' 2010, quando Olan Rogers ha uploadato sul suo canale YouTube una web series dal titolo Gary Space, composta da dieci piccoli episodi. Dopo il terzo, però, Rogers ha deciso di fermarsi e nel 2013 ha pensato di voler fare un reboot della serie. Nel 2016 è arrivato Final Space e il suo nuovo pilot, che ha subito catturato l'attenzione di Conan O'Brien, che lo ha invitato a Los Angeles alla sede del canale TBS: il colpo di fulmine per la serie è stato così forte che Final Space è stata adocchiata anche da Comedy Central, Fox e FX prima di finire, come da programmi originali, alla TBS.

Final Space 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.