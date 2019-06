Final Fantasy: il videogioco diventerà una serie tv live action!

Final Fantasy, il popolare franchise di videogame, diventerà una serie tv live-action prodotta da Hivemind, già responsabile della creazione di The Expanse.

Nel team che si occuperà di portare sul piccolo schermo il popolare franchise ci saranno anche Sony Pictures Television e Square Enix.

Lo show sarà basato principalmente su Final Fantasy XIV e la storia sarà ambientata a Eorzea, dando spazio alla lotta tra magia e tecnologia che dovrebbe portare pace in un mondo in guerra.

Lo show dovrebbe inoltre mostrare Cid e altri elementi e personaggi al centro della trama di molti videogiochi.

Chris Parnell, co-presidente di Sony Pictures Television, ha dichiarato: "Final Fantasy XIV e Eorzea sono il perfetto ingresso nel mondo di Final Fantasy per i fan che seguono la storia da tempo e per chi si avvicina per la prima volta a questo universo. Questo show permette di coinvolgere e dare spazio a tutti gli elementi che hanno dato vita a un fenomeno così coinvolgente ed è un immenso onore poter portare in vita tutti gli iconici personaggi di Eorzea, le ambientazioni e i concetti, tra cui anche i preferiti dai fan come Cid e i chocobo".

