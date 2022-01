Final Destination 6: Jon Watts produttore del film, ispirato a una sua idea

Jon Watts, dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, sarà il produttore di Final Destination 6 e autore dell'idea originale alla base del film.

Sarà Jon Watts, reduce dal successo di Spider-Man: No Way Home, a occuparsi dello sviluppo di Final Destination 6.

Il franchise horror di proprietà della New Line proseguirà con il lungometraggio che verrà realizzato per HBO Max.

La sceneggiatura di Final Destination 6 sarà scritta da Lori Evans Taylor e Guy Busick, e Jon Watts ha firmato il trattamento del progetto.

Il filmmaker si occuperà della produzione in collaborazione con la moglie Dianne McGunigle e i produttori Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor.

Watts ha dichiarato: "Io e Dianne siamo enormi fan di Final Destination fin dall'inizio. Quindi poter essere coinvolti nel delineare una nuova storia con il team originale e New Line sarà divertente ed eccitante".

Perry ha aggiunto: "La passione di Jon e Dianne per la serie di film è alla pari solo con quanto sia divertente lavorare con loro. Io e Sheila non potremmo essere più entusiasti nell'avere la loro energia creativa alla guida di questo capitolo del franchise. Con l'ispirata esecuzione dell'idea originale di Jon di Guy e Lori, abbiamo un film che gli spettatori ameranno".

La saga è attualmente composta da cinque film che raccontano quello che accade quando dei giovani cercano di sfuggire alla propria morte. I lungometraggi hanno incassato circa 657 milioni di dollari in tutto il mondo.