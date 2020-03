Filumena Marturano: stasera su Rai3 Massimo Ranieri porta in scena il grande teatro di Eduardo

Filumena Marturano, in onda stasera su Rai3 alle 21:20, è la prima delle quattro commedie che faranno compagnia al pubblico del terzo canale RAI per quattro giovedì di fila. Quattro opere che appartengono al grande teatro di Eduardo De Filippo, adattate per la TV da Massimo Ranieri e Gualtiero Peirce.

In questo giovedì 12 marzo saranno Mariangela Melato e Massimo Ranieri i protagonisti di Filumena Marturano, personaggio ormai celebre per il grande pubblico grazie all'interpretazione di Sophia Loren in Matrimonio all'italiana. Filumena, donna con un passato da prostituta, ha tre figli illegittimi e ha dedicato tutta la sua esistenza a Mimì, ricco donnaiolo che l'ha tolta dalla strada per farne la sua amante. Quando l'uomo decide di convolare a nozze con una giovane cassiera, Filumena è costretta a escogitare qualcosa per salvare la sua vita e quella dei suoi figli.

La commedia fu scritta da De Filippo nel 1946 e il ruolo di Filumena fu pensato per sua sorella Titina, che ne diede una straordinaria interpretazione. La regia televisiva è di Franza Di Rosa, le musiche originali di Ennio Morricone. Nel cast anche Pino Ammendola e l'attrice 'eduardiana' Clara Bindi.