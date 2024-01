FilmmakHER: Una mostra sulla cinematografia femminile, a Parma dal 10 marzo al 14 aprile

Annunciate le date della seconda edizione di FilmmakHER, l'iniziativa dedicata alla cinematografia femminile, che, dopo il successo registrato nel 2022, tornerà a Parma, presso gli spazi poliedrici della Galleria Bianca del Cubo, dal 10 marzo al 14 aprile 2024.

FilmmakHER è un progetto ideato per promuovere la conoscenza sulla cinematografia femminile, celebrando il lavoro di registe di ieri e di oggi. Attraverso un linguaggio multidisciplinare che unisce cinema e illustrazione, si pone l'obbiettivo di narrare storie straordinarie di donne che hanno contribuito a trasformare il panorama cinematografico. "Per questa seconda edizione - dichiarano i curatori - ci siamo soffermati sulla "smarginatura", su figure di donne, spesso pioniere, sulle quali è difficile cucire o imbastire etichette e su corpus cinematografici in divenire, in trasformazione, in continua reinvenzione".

Il cuore del progetto sarà la mostra che presenterà ventiquattro nuovi ritratti di registe, realizzati da otto talentuose illustratrici provenienti da tutta Italia, tra cui Alice Piaggio, Luchadora e Giulia Conoscenti. Tra le registe rappresentate, ci saranno figure importanti della cinematografia internazionale, come Mabel Normand, che diresse Charlie Chaplin, Lotte Reiniger, tra le prime registe d'animazione, o Dorothy Arzner, unica regista a Hollywood per tutti gli anni Trenta Claire Denis, Andrea Arnold, Marjane Satrapi e Chloé Zhao, premiata agli Oscar 2021 per Nomadland. Per la scena italiana sono state scelte Marinella Pirelli, Roberta Torre e Valeria Golino.

Accanto alla mostra, saranno organizzati alcuni incontri dedicati alla cinematografia femminile. Particolare rilevanza verrà data al tema della multidisciplinarietà e all'occupazione femminile nell'industria cinematografica. Verrà inoltre dato spazio a laboratori e tavole rotonde con le illustratrici coinvolte nel progetto, offrendo loro uno spazio per parlare del loro processo creativo e delle contaminazioni tra cinema e illustrazione.

FilmmakHER è un progetto di 24FPS in collaborazione con CUBO - Contenitore Creativo e Parma Palatina. A cura di Michele Belmessieri, Vanessa Mangiavacca, M. Giorgia Pinotti. Realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma e la collaborazione del Liceo Artistico Paolo Toschi.