I film e le serie tv in streaming della settimana, da Polar a This is Us 3

Anche questa settimana si carica di tantissimi nuovi contenuti in streaming sulle piattaforme digitali. Noi di Movieplayer.it vi segnaliamo con il nostro speciale video i film e le serie tv più interessanti, tra cui il film inedito Polar e la terza stagione di This is Us.

A partire dal 21 gennaio è disponibile su Sky Cinema 1 e Now TV il titolo del 2017 La signora dello zoo di Varsavia, film drammatico con protagonista una straordinaria Jessica Chastain. Lo stesso giorno potrete trovare in contemporanea su Fox Tv e Now TV anche la terza stagione della serie This Is Us, mentre dal 22 gennaio sarà disponibile la quarta stagione di The Bridge su Now TV e su Sky Atlantic.

Dal 25 gennaio sulla piattaforma streaming di Netflix potrete trovare molte interessanti aggiunte tra cui Black Earth Rising e Kingdom, inedita serie tv horror. Infine vi segnaliamo una delle uscite più attese della settimana, si tratta del film Polar, adattamento dell'omonima graphic novel diretto Jonas Åkerlund ed interpretato da Mads Mikkelsen e Vanessa Hudgens. Qui potete leggere la nostra recensione di Polar. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione! Ecco il filmato:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!