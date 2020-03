Sconfiggere la noia legata al Coronavirus e al riposo forzato è possibile con l'aiuto di due libri sui film e le serie tv scritti dai redattori di Movieplayer che potrebbero rivelarsi i vostri migliori alleati. Da oggi, infatti, l'intera Italia è sottoposta alle misure restrittive che nei giorni scorsi avevano colpito la Lombardia e 14 province denominate zone rosse: fino al 3 aprile tutto chiuso, divieto di lasciare la propria area di residenza salvo per motivi professionali o sanitari. C'è chi è già venuto incontro all'emergenza, come Amazon Prime che propone l'abbonamento gratis o RaiPlay che offre i propri contenuti (in ogni caso gratuiti) senza che ci si debba registrare. Si raccomanda di stare a casa, guardare la TV, magari leggere un libro.

Ed è qui che entrano in scena i due tomi scritti a sei mani da tre delle firme fondamentali di Movieplayer: il direttore editoriale Luca Liguori, il caporedattore Antonio Cuomo e il collaboratore Giuseppe Grossi. Insieme, i tre hanno dato vita a un nuovo lato dell'esistenza della nostra testata, iniziando nel 2018 con 100 serie TV in pillole. Manuale per malati seriali, titolo ironico ma pertinente per un libro che si rivolge principalmente a chi vuole avvicinarsi al mondo sempre più vasto della serialità televisiva, soprattutto quella americana (da classici come Star Trek a capisaldi più recenti come I Soprano e Lost, senza dimenticare Il trono di spade), ma promette anche di sorprendere gli appassionati grazie a dettagli curiosi che forse non erano noti a tutti. 100 serie, ciascuna disposta su due pagine con una scheda informativa che ne spiega i motivi di visione e riporta curiosità varie, con un'accattivante veste grafica che varia in funzione del serial specifico affrontato.

Attenzione: c'è anche il bundle per acquistare entrambi i libri sul nostro shop a 19.90, sempre con spedizione gratuita!

Un anno dopo è arrivato Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, con un approccio simile al precedente ma questa volta dedicato al cinema: due pagine a film, con i motivi per cui ciascun titolo è entrato nella storia, le scene e le frasi cult e alcune curiosità sulla realizzazione. Da Ghostbusters - Acchiappafantasmi a Pretty Woman, passando per Blade Runner e Gremlins, un inno alla nostalgia che per forza di cose è incompleto in quanto basato su un lungo lavoro di selezione che tiene anche conto dei gusti dei singoli autori (come spiegato alla presentazione del libro al Torino Film Festival lo scorso novembre, Luca Liguori ha insistito sull'inclusione di This is Spinal Tap, esilarante commedia del 1984, nonostante sia un titolo semisconosciuto fuori dai paesi anglofoni). In ogni caso, un viaggio appassionante nel mondo del cinema che ci è rimasto impresso, con tanti titoli da riscoprire sotto una nuova luce, magari rivedendoli a lettura ultimata. Come direbbe Massimo Troisi, mo' ce li segniamo, per sconfiggere con il sorriso e la cinefilia tutta la noia legata al al covid-19.