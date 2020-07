Film porno in Piazza Maggiore a Bologna: il video senza censure e il titolo del film

Il video senza censure del film porno proiettato sul maxi schermo a Piazza Maggiore a Bologna è stato condiviso da alcuni utenti sui social. In sottofondo si sentono i commenti divertiti dei ragazzi.

Una scena calda del film L'insegnante privata

Due sere fa sul maxischermo di Piazza Maggiore a Bologna sono state proiettate delle sequenze hard vintage ma esplicite: il titolo del film porno è L'insegnante privata (Private Teacher) del 1983, diretto da Gary Grave, incentrato sulle lezioni molto private di una procace insegnante che coinvolge uno studente e persino la vorace zia del ragazzo. Il video senza censure di quello che è uno dei migliori film per adulti, sta girando in queste ore sui social, e nelle immagini riprese da un telefonino si vedono i due protagonisti darci dentro da veri professionisti, mentre un pubblico abbastanza numeroso e rumoroso assiste allo spettacolo. I ragazzi che stanno riprendendo il video fanno una panoramica sulla piazza inquadrando anche la Basilica di San Petronio.

Le immagini ritornano sul maxischermo, i ragazzi commentano divertiti la presenza di alcune persone anziane nelle prime file mentre in sottofondo si sentono urla di approvazione. Gli attori sono arrivati alla parte finale della loro prestazione con tanto di orgasmo documentato in primo piano, mentre l'attrice prima di lasciare la scena regala agli spettatori il primo piano di una fellatio al suo partner.

Il ragazzo che ha proiettato la sequenza hard in Piazza Maggiore sta raccogliendo i soldi per pagare la multa e ha già abbondantemente superato la cifra (salatissima) che dovrà pagare per la sua idea. Un'idea che ha diviso l'opinione pubblica tra entusiasmi e critiche.