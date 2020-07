Bologna: il ragazzo del film porno in Piazza Maggiore raccoglie online i soldi per la multa

Il ragazzo che ha proiettato un film pornografico sul maxi schermo in Piazza Maggiore a Bologna ha aperto una pagina di crowfunding per potersi permettere di pagare la multa.

Il ragazzo che ha proiettato un film porno in Piazza Maggiore a Bologna si è rivolto alla rete per potersi permettere di pagare la multa di 5.000 euro. È ciò che riporta l'edizione bolognese di Repubblica, parlando dell'exploit del ventiquattrenne Carlo Ferretti, la cui goliardata notturna in compagnia di amici lo porterà a dover rispondere di "atti contrari alla pubblica decenza". Il giovane ha aperto una pagina di crowdfunding chiamata "Il prezzo della gloria", nella speranza di racimolare i 5.000 euro necessari per pagare la sanzione. Obiettivo raggiunto, con qualche soldo in più del previsto, che - come fa notare il giornale - potrebbe servire in caso Ferretti tentasse nuovamente la sorte nel cuore della notte bolognese.

Nel messaggio che introduce la raccolta di denaro, Carlo Ferretti, questo il nome del ragazzo, si presenta come "Imperatore del Nord, studente e Goliarda bolognese che ha pensato di illuminare la notte della sua città con un bel film a luci rosse, da godermi con gli amici in una notte d'estate. La polizia non ha apprezzato, e per un giochetto del genere devo pagare (se va bene) 5.000 euro di multa. Chiedo quindi a tutti i simpatizzanti di un gesto del genere un contributo per salvare una carriera universitaria e difendere la libertà d'espressione!"

Il film porno è stato proiettato in Piazza Maggiore, sul maxi schermo allestito dalla Cineteca di Bologna per la sua tradizionale rassegna Sotto le stelle del cinema. Tale schermo sarà poi usato anche per Il Cinema Ritrovato, celeberrima kermesse dedicata al cinema del passato, la cui 34ma edizione, inizialmente prevista per fine giugno come ogni anno, è stata rimandata di due mesi e si svolgerà dal 25 al 31 agosto, con luoghi aggiuntivi di proiezione per poter organizzare la manifestazione nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

In attesa del programma completo, che sarà annunciato il 29 luglio, sappiamo già che il festival ospiterà i restauri di Venezia Classici, la sezione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che propone capolavori di ieri in copie nuove di zecca e documentari sul cinema. Tra i titoli che sarà possibile vedere a Bologna segnaliamo Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni, Sedotta e abbandonata di Pietro Germi e Serpico di Sidney Lumet. La selezione è stata curata da Alberto Barbera, direttore della Mostra di Venezia, con la collaborazione del critico cinematografico e programmatore Federico Gironi.