I film più belli del 2019 nel nostro emozionante video di fine anno

Una scalinata diretta verso il delirio, una porta lasciata socchiusa mentre un uomo aspetta la morte, un litigio pieno d'amore, un grande abbraccio con cui il cinema redime la storia. Ci sono tante immagini che ci sono rimaste dentro durante questo straordinario anno di cinema. Sì, perché non temiamo di esagerare nel dire che questo 2019 ha chiuso un grande decennio regalandoci forse i migliori dodici mesi cinematografici visti nel nuovo Millennio. Abbiamo assistito alla fine di due grandi saghe epiche con Avengers: Endgame e Star Wars: L'ascesa di Skywalker, abbiamo applaudito il ritorno di grandi autori con The Irishman, C'era una volta a...Hollywood, Storia di un matrimonio, Pinocchio, Il traditore e il meraviglioso Parasite, siamo stati sconvolti da Noi e Midsommar, feriti da La favorita, accarezzati da Green Book. Insomma, per noi cinefili, è stato un anno bellissimo.

Per celebrarlo come si deve, come ogni anno, abbiamo deciso di riassumere tutto nel nostro abituale video celebrativo in cui abbiamo condensato tutte le emozioni contrastanti vissute grazie al grande schermo. Non solo i film più belli del 2019, ma anche i più significativi, quelli che hanno fatto parlare di sé dividendo, deludendo, non lasciandoci mai indifferenti. A nome di tutti noi di Movieplayer, vi facciamo gli auguri così, sperando in 2020 altrettanto pieno di opposti che ci attraggono al cinema.