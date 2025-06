Il film d'animazione Stitch Head debutterà al Giffoni Film Festival 2025

Ancora un'anteprima di spicco al Giffoni Film Festival 2025. Mentre il pubblico della manifestazione campana dedicata ai giovanissimo gioisce per l'annuncio dell'arrivo di Tim Burton il 25 luglio, il festival annuncia l'anteprima di Stitch Head, pellicola d'animazione reduce dal successo della premiere mondiale all'ultimo Annecy International Animation Film Festival.

Il film illuminerà la lineup di Giffoni grazie a Vertice360, che lo distribuirà prossimamente nelle sale italiane. Scritto e diretto da Steve Hudson, Stitch Head vedrà l'intervento del regista a Giffoni per introdurre la storia e sostenere il suo lungometraggio, in concorso nella sezione "Elements +6".

Una scena di Stitch Head

Il mito di Frankenstein secondo Stitch Head

Ispirato a una serie best-seller di libri per bambini creata da Guy Bass e illustrata da Pete Williamson, Stitch Head è una originale riscrittura della leggenda di Frankenstein riproposta in versione comica animata in 3D.

Unicorni di Michela Andreozzi inaugura il Giffoni Film Festival 2025

Stitch Head: una scena del film d'animazione

In un castello-laboratorio sopra la cittadina di Grubbers Nubbin, il più folle dei professori risveglia mostruose creazioni a semi-vita per poi dimenticarsi di loro. Chi si occupa del castello? Chi si prende cura dei mostri? Chi insegna loro a non essere mostruosi, in modo che gli abitanti della città non formino una folla inferocita e brucino il castello? Ma naturalmente Stitch Head, la prima creazione del professore. Stitch Head fa tutto il lavoro, ma il professore non lo nota nemmeno. Ma quando in città arriva uno sgangherato spettacolo di fenomeni da baraccone e il suo proprietario, Fulbert Freakfinder, ha un disperato bisogno di una nuova attrazione per attirare le folle, si presenterà al cancello del castello, promettendo a Stitch Head fama, fortuna e amore.