La figlia di Johnny Depp bacia sulle labbra un'amica nella foto su Instagram: "Ti amo, piccola"

Lo scorso 8 agosto la figlia di Johnny Depp, nelle sue Instagram Stories, ha pubblicato una foto in cui bacia sulle labbra l'amica Eileen Kelly, il che ha messo sull'allerta i fans che ora si chiedono se sia bisessuale.

Lily-Rose Depp bacia l'amica Eileen Kelly

Lily-Rose Depp, 21enne figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis ha utilizzato il celebre social per fare gli auguri ad una certa Eileen Kelly, pubblicando alcune foto che hanno acceso la discussione sulla sua sessualità.

In un'immagine Lily-Rose bacia la ragazza sulle labbra, mentre in un'altra le cinge dolcemente la vita, aggiungendo la frase "Ti amo piccola".

Nel suo ultimo post risalente al 28 maggio, la star di The Faithful Man ha ricevuto numerose domande in merito al suo orientamento sessuale. Infatti, Lily-Rose Depp è stata legata dal 2015 al 2018 al modello Ash Stymest, e subito dopo ha vissuto un'appassionata (e paparazzatissima) storia d'amore con l'attore Timothée Chalamet, terminata all'inizio di quest'anno.

Venezia 2019: Lily-Rose Depp posa al photocall de Il Re

Ad aprile la Depp aveva annunciato pubblicamente di essere single, ma non aveva fatto menzione di una possibile attrazione per il gentil sesso.

La foto del bacio con l'amica ha fatto scatenare gli internauti che dopo aver chiesto direttamente una conferma all'attrice, si sono fiondati sul profilo della misteriosa ragazza per carpirne i segreti.

Così è balzata all'attenzione una foto datata 10 luglio, in cui la giovane Eileen appare nuda, e nei commenti Lily Rose Depp scrive "Quanto sono fortunata" aggiungendo l'hashtag "La più sexy di tutte le amiche/fidanzate", sì perchè 'girlfriend' potrebbe indicare sia 'amica' che 'fidanzata'.

Eileen appare accanto alla Depp anche in una foto del 27 maggio, in occasione del compleanno dell'attrice.

Nel 2016, appena 16enne Lily-Rose Depp, aveva partecipato ad una campagna a sostegno della fluidità sessuale, ma aveva poi chiarito che non si trattava di un coming out "Sto dicendo che non importa. Non è affare di nessuno, perché io frequenterò chiunque io voglia. Sto solo dicendo che i bambini non devono etichettare la loro sessualità. Non è poi così importante."

La figlia di Johnny Depp è purtroppo già stata bersagliata da commenti omofobi, ma al momento sembra intenzionata a non fornire ulteriori chiarimenti.