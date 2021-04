La figlia di David Bowie e Iman ha 20 anni ed è bellissima (FOTO)

Lexi Jones è la figlia ventenne della rockstar David Bowie e della modella Iman. La ragazza è una giovanissima artista e sta facendo parlare di sé per la sua straordinaria bellezza e per la sua passione nei confronti del mondo musicale.

Nata nel 2000, Lexi Jones è nota soprattutto per essere la figlia unica di David Bowie e Iman. Alexandria Zahra Jones (questo è il suo nome intero), però, non è soltanto una bellissima ragazza ma anche un'artista che vende online le sue opere d'arte, disegni e abiti realizzati a mano. A quanto pare, la figlia di Bowie ha anche ottime qualità vocali. Pochi mesi fa, infatti, Lexi ha postato una sua canzone originale sul suo profilo Instagram e ha scritto: "Sono assolutamente terrificata all'idea di postare questo. Non faccio altro che amare e, allo stesso tempo, odiare questa canzone. Questo è una breve anticipazione di una mia canzone cantata con un tono di voce un po' da ubriaca. Spero di poterla condividere in modo migliore con voi, un giorno".

Lexi Jones utilizza il suo profilo Instagram anche per condividere poesie. In occasione di un lungo post, poi, la ragazza ha condiviso la sua idea di arte.

La figlia di David Bowie e Iman ha raccontato: "L'arte è sempre stata una costante nella mia vita. Ho sempre disegnato e dipinto a scuola e nel mio tempo libero. Soltanto durante la mia adolescenza, però, ho iniziato a perseguire una precisa idea di arte. A muovermi è sempre stata la passione. Ho ricevuto pareri positivi e negativi sulle mie opere. Tutti possono dare la loro opinione. Alcuni commenti, però, hanno definito satanica la mia arte. Non è un commento che mi offende".

A proposito del fatto che la sua arte sia stata spesso dichiarata satanica, Lexi Jones ha dichiarato: "Non sono una satanista e non ho mai voluto inneggiare a Satana attraverso il mio lavoro. Accusarmi di essere mentalmente disturbata vuol dire aver realizzato qualcosa che ha profondamente disturbato tutti voi. Il fatto che una persona si senta in difficoltà a causa di un'opera d'arte è una cosa molto buona perché equivale ad abbandonare una comfort zone. L'arte è potente perché è in grado di evocare le più disparate emozioni e sensazioni".

Lo scorso febbraio, Lexi ha condiviso sulle storie di Instagram il commento offensivo di un utente a una sua foto in costume. Come riportato da People, la ragazza ha scritto: "Mi sento a mio agio nel mio corpo dopo averlo disprezzato per anni. Non mi vergogno a guardarmi e mostrarmi in costume. La vera vergogna la provo leggendo il tuo commento pervertito e volgare. Il fatto che al mondo ci siano molte persone come te è una vera tristezza".

In occasione del 18esimo compleanno di sua figlia, Iman ha condiviso una serie di fotografie con lei e ha dichiarato di aver ricevuto una serie di offerte per coinvolgere la ragazza nel mondo della moda. Tutte le offerte sono state rifiutate perché: "Tutti volevano Lexi perché è la figlia di David Bowie. Ho lasciato perdere perché c'è un tempo in cui la vita dev'essere privata e un tempo in cui diventa tutto pubblico. Per questo motivo, è un bene godersi il momento in cui è tutto privato".

Anche David Bowie trova spazio sulla bacheca Instagram di Lexi Jones che, in occasione del suo compleanno, ha condiviso una famosa foto con suo padre. L'artista, inoltre, ha anche un tatuaggio (una luna floreale) in memoria di Bowie.