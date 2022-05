Chi sono i figli di Sandra Milo, Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis

Sandra Milo, celeberrima attrice responsabile di aver ispirato tanti registi nel corso della sua carriera tra cui il maestro Federico Fellini, ha tre figli: la giornalista Debora, nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, nati entrambi dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis.

Debora Ergas, nata a Milano nel 1963, lavora come giornalista dal 2001, vive a Roma ed è una delle principali inviate della trasmissione chiamata "La vita in diretta" in onda su Rai 1. Sul proprio profilo Twitter, la figlia della Milo si descrive così: "Trasparente e molto, molto testarda. Cittadina italiana ed ellenica".

Ciro De Lollis, invece, è nato nel 1968 dal matrimonio dell'attrice con Ottavio De Lollis. Il figlio maschio della star non condivide la passione della madre per i riflettori, è sposato con Vanessa Ceccarini e la coppia ha avuto un figlio, Flavio Milo De Lollis, chiamato così in onore di nonna Sandra. "Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un'ulteriore felicità", ha dichiarato l'attrice nel 2019.

Azzurra De Lollis è la terza figlia di Sandra Milo e, appena nata, è stata protagonista di un processo di canonizzazione: dopo un travaglio prematuro la bambina nacque cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare. "Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l'avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell'ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre", ha raccontato l'attrice.