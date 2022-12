Fightland: la serie prodotta da 50 Cent con Starz è attualmente in sviluppo

Fightland, la nuova serie tv ambientata nel pericoloso e oscuro mondo della boxe britannica, è attualmente in fase di sviluppo presso Starz. Curtis "50 Cent" Jackson sarà il suo produttore esecutivo.

Al centro di Fightland, secondo quanto riportato da Deadline, troviamo la storia di un ex campione del mondo di pugilato caduto in disgrazia e in pensione, trascinato nel ventre corrotto di questo sport dopo la scomparsa del suo migliore amico d'infanzia e compagno di allenamento. Per salvarlo, il tormentato combattente dovrà tornare a uno stile di vita che lo ha quasi distrutto in passato e gli ha fatto perdere tutto. Impegnati nella stesura della sceneggiatura troviamo Daniel Fajemisin-Duncan e Marlon Smith.

Deadline ha anche riportato le parole di Kathryn Busby, Presidente della programmazione originale di Starz, riguardo alla serie: "Fightland incarna la posta in gioco, la spavalderia e l'ambizione che le collaborazioni tra Starz e 50 Cent sono state già in passato. Siamo entusiasti di lavorare con Daniel e Marlon, che sono scrittori brillanti e la cui interpretazione autentica darà vita a questa storia globale".