Ficarra e Picone: il tweet sui politici "poco coraggiosi", i no vax e le mafie fa discutere

Ficarra e Picone, nel giorno in cui migliaia di utenti hanno ricordato sui social la strage di via D'Amelio, hanno pubblicato un tweet che ha innescato un'accesa discussione: con l'hashtag #DomandeRetoriche il duo comico si chiede se i politici che non hanno il coraggio di mettersi contro i no vax possono sconfiggere le mafie.

Il tweet, scritto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, recita: "Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negazionisti, avranno mai il coraggio di mettersi (veramente) contro gli evasori fiscali, le mafie "che danno lavoro", e disumanità varia? #DomandeRetoriche"

Le risposte degli utenti sono arrivate in massa e variano da parole di sostegno come: "La vaccinazione è un atto di fiducia e di altruismo. Io ho voglia di abbracciare, di vedere bocche che si illuminano in una risata", fino a riflessioni molto critiche: "sui politici avete ragione,ma occhio a etichettare come negazionisti più di 20 milioni di persone".

Un altro utente, sotto il post che ha ormai raggiunto più di 10.000 like, ha scritto: "Sto cercando il nesso tra novax, evasore, mafioso e non so cos'altro. E lo dico da vaccinata. Certo, alcuni politici vanno a cercare il consenso anche nei cassonetti della spazzatura, ma leggendo pensieri articolati di alcuni comici, non vedo molta differenza. Ahimè."