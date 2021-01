Un festival svedese offre una "quarantena" cinefila su un'isola: a queste condizioni

Un festival svedese, il Göteborg Film Festival propone un'iniziativa singolare che permetterà a una persona di vedere tutti i film in sala da solo, su un'isola e in un faro: ecco a quali condizioni.

Il Göteborg Film Festival propone un'iniziativa singolare che permetterà a una persona di vedere tutti i film in sala da solo. Come riportato dall'Hollywood Reporter, il principale evento cinematografico dei paesi nordici ha deciso di analizzare il fenomeno dell'isolamento sociale tramite un curioso esperimento, chiamato Isolated Cinema: una persona selezionata tra coloro che si iscriveranno entro il 12 gennaio sul sito del festival - le istruzioni sono disponibili in svedese e inglese - potrà vedere una sessantina di film, in sala, completamente da solo. La sala sarà infatti situata su Pater Noster, isola situata nell'arcipelago di Göteborg e nota per il suo faro che ora è un hotel di lusso (visitabile su richiesta durante l'evento).

Il vincitore starà sull'isola dal 30 gennaio al 6 febbraio (vitto e alloggio offerti dalla manifestazione), e deve rispettare le seguenti condizioni: deve realizzare un video-diario quotidiano, tramite un apposito iPad fornitogli dallo staff del festival, e questo sarà il suo unico contatto con il mondo esterno. Durante l'esperienza, infatti, non sarà consentito l'uso di cellulari, tablet e computer, e il partecipante non può nemmeno portarsi appresso dei libri. Oltre a vedere i film, o in un'apposita sala sull'isola o su un tablet qualora volesse guardarli mentre esplora l'area circostante, la persona selezionata potrà solo godere del panorama ed eventualmente prendere appunti (carta e penna saranno a disposizione). Dovrà inoltre accettare di concedere interviste sull'esperienza prima e dopo l'evento.

Molecole: un'immagine

Sarà inoltre possibile, per chi vive in città, prenotare proiezioni per una sola persona in una delle storiche sale del festival e allo stadio, mentre il grosso della programmazione della kermesse sarà online, a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Tra i film in programma ci sarà anche Molecole di Andrea Segre, presentato in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia lo scorso settembre e realizzato durante il primo lockdown italiano nel 2020.