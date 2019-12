Festival di Sanremo 2020: Rula Jebreal al fianco di Amadeus? Sui social polemica dei sovranisti

Rula Jebreal "valletta" al Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus? Lanciata da Dagospia, l'indiscrezione ha provocato la polemica social da parte dei "sovranisti" che attaccano la giornalista di origini palestinesi ma naturalizzata italiana.

Si parla di dieci donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston, e tra i nomi ci sarebbe anche Rula Jebreal: la giornalista palestinese avrebbe detto di si al direttore artistico del Festival dopo averlo incontrato in un albergo milanese. L'indiscrezione del portale di Roberto D'Agostino ha scatenato la protesta dei cosiddetti sovranisti capeggiata da Daniele Capezzone. L'ex segretario dei Radicali Italiani ed ex portavoce di Forza Italia, attualmente conservatore fittiano, scrive su Twitter "Mi par di capire che con i soldi del canone #Rai #RulaJebreal potrebbe essere incaricata a #Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo" finendo con un "Pure nel 2020, ci avete già rotto i co......".

Pure nel 2020, ci avete già rotto i coglioni. — Daniele Capezzone (@Capezzone) December 29, 2019

Anche altri utenti si sono schierati contro la partecipazione della giornalista scrivendo che Rula ha sempre "schifato l'Italia perché nazione fascista e razzista. Poi, i soliti geni della Rai (che noi paghiamo) le mandano un contratto con un sontuoso stipendio". Ma come al solto i social esprimono anche l'altra faccia della medaglia e sono in tanti a parlare a favore della giornalista, uno degli utenti ha scritto "Grazie #Amadeus per aver scelto #RulaJebreal, stai mandando in tilt i cervelli dei razzisti perché è una donna, straniera, che ha detto chiaramente che l'Italia è un paese fascista".