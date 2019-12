Festival di Sanremo 2020: Leo Gassmann tra le nuove proposte ma è polemica sui social

Leo Gassmann finisce dritto al Festival di Sanremo 2020, avendo vinto Sanremo Giovani, ma sui social è montata la polemica, soprattutto di quanti ritenevano Leo meno meritevole dello sconfitto Thomas, uscito dalla scuola di Amici.

Ieri sera si è concluso 'Sanremo Giovani 2019'. La trasmissione condotta da Amadeus ha scelto i 5 vincitori che avranno l'onore di partecipare all'Edizione 2020 di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Tra i magnifici cinque c'è Leo Gassmann, un cognome molto noto nel mondo dello spettacolo, figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio.

Il passaggio del turno è avvenuto attraverso duelli musicali, Leo Gassmann era contrapposto a Thomas, uscito dalla scuola di Amici. Il duello è finito due pari, con i super giurati e la Commissione Musicale che hanno votato per Leo e la giuria demoscopica e il televoto che gli hanno preferito l'allievo di Maria De Filippi. Lo spareggio è stato deciso dalla super giuria, con, Pippo Baudo, Antonella Clerici e Gigi D'Alessio che hanno dato il voto a Leo Gassman mentre Carlo Conti ha scelto Thomas.

Sui social subito dopo la fine della puntata è montata la polemica, pochi credono che i super giurati non si sono fatti influenzare, al contrario di quanto ha detto Pippo Baudo poco prima di esprimere la sua preferenza: "Non mi sono fatto influenzare dal cognome". Su Twitter gli utenti sono convinti che Leo, già concorrente a X Factor, abbia passato il turno proprio grazie al cognome che porta. C'e' da dire che tutti gli ex allievi di Amici sono seguitissimi sui social ed hanno numerosi fan che evidentemente non hanno digerito l'eliminazione del loro beniamino.