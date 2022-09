Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 2022 al via domani

Da domani a domenica 18 settembre Milano sarà la capitale del cinema del reale con Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 2022: 36 film documentari in anteprima, eventi, roundtable e incontri business, Domenico Procacci guest of honor dell'edizione.

Partirà domani a Milano, per concludersi domenica 18 settembre, l'ottava edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l'atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. Guest of honor dell'edizione il produttore e regista Domenico Procacci.

DUE CON è il film di apertura, regia di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino, in programma domani alle 21.00 alla presenza dei pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film documentario.

L'8° Festival Visioni dal Mondo mantiene la sua formula aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti per la visione dei 36 film documentari in anteprima. Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies.

36 le anteprime gratuite in calendario. Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso.

Il tema dell'8° Festival Visioni dal Mondo. Più conoscenza. Più coscienza. è il tema dell'8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un'unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l'uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza.

I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello sport, la giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e l'informazione, il disagio giovanile e le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale che saranno indagati attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita personali e offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura accomunate dal denominatore del tema dell'8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo Più conoscenza. Più coscienza.

L'incontro con il regista. Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell'8° Festival con un incontro in programma domenica 18 settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). Procacci è anche autore dell'omonimo libro dedicato al Tennis e alla squadra di Davis italiana più grande di sempre, edito da Fandango libri. In Una Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni '70 fecero grande l'Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. Nel '76 e nel '77 la squadra ha come capitano non giocatore una leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, il quinto protagonista della docuserie. Prodotto da Fandango, Sky e Luce Cinecittà. Per informazioni: www.visionidalmondo.it.