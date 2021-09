Festival di Film di Villa Medici: ecco il programma, si parte il 15 settembre

Al via una nuova manifestazione cinematografica, Festival di Film di Villa Medici, che si terrà a Roma dal 15 al 19 settembre.

L'Accademia di Francia a Roma e il suo direttore Sam Stourdzé annunciano l'avvio del Festival di Film di Villa Medici, nuovo festival di cinema dedicato agli artisti e ai cineasti che esplorano le pratiche contemporanee dell'immagine in movimento. La prima edizione si tiene a Roma, a Villa Medici, da mercoledì 15 a domenica 19 settembre 2021.

Da oltre un decennio, i contatti tra cinema e arte contemporanea non cessano di intensificarsi e di stimolare nuove scritture cinematografiche. Il ruolo di Villa Medici è di fare dialogare le arti e di esplorare questi nuovi territori della creatività. Il festival mette in mostra film che inventano una propria forma e che incarnano una libertà di pensiero, di ricerca e di condivisione come tanti sguardi personali sul mondo.

Il Festival si articolerà in tre sezioni: la competizione internazionale con quattordici film - realizzati tra il 2020 ed il 2021 e provenienti dai cinque continenti - riuniti da un comitato di selezione e posti sotto l'attenzione benevola dei tre membri della giuria: Teresa Castro, Mati Diop e Béla Tarr; la programmazione Focus con momenti clou performativi, masterclass e proiezioni di film d'artista fuori concorso; ed infine, i grandi appuntamenti del Piazzale che riuniscono, ogni sera, il pubblico intorno a proiezioni sotto le stelle. Al termine di questa settimana cinefila e festiva, la giuria conferirà due riconoscimenti: il Premio Villa Medici del migliore film e il Premio della Giuria per un film particolare che avrà richiamato l'attenzione dei giurati.

Sono presentati in competizione internazionale quattordici film, di ogni formato e genere realizzati nel 2020 o nel 2021. Saranno assegnati due premi dalla giuria composta da Teresa Castro, Mati Diop e Béla Tarr: il Premio Villa Medici del miglior film e il Premio della Giuria per un film particolare che ha attirato l'attenzione della giuria. Questi premi, in denaro, offriranno inoltre l'opportunità ai due autori o autrici di svolgere una residenza di scrittura cinematografica a Villa Medici. Tra i film nella selezione ufficiale anche Il buco di Michelangelo Frammartino, premio speciale della giuria alla Mostra di Venezia che si è conclusa sabato scorso.

Per cinque giorni questo nuovo festival presenta inoltre proiezioni serali all'aperto nei giardini della Villa, performance e installazioni, focus su cineasti o artisti affermati, carte bianche alle istituzioni che difendono la creazione contemporanea, incontri sui film proiettati, ma anche su tematiche relative alla produzione e alla diffusione, riunendo programmatori, curatori e collezionisti. Il festival si svolge negli spazi di Villa Medici con due sale interne, un cinema all'aperto, delle installazioni e dei luoghi di incontro, per fare di questo sito straordinario di Roma una vetrina dedicata al cinema.

Per informazioni: www.villamedici.it.