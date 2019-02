Berlino 2019: l'Orso d'oro a Synonyms, La paranza dei bambini vince la miglior sceneggiatura

Tiziana D'Angelo

L'Italia nel palmares di Berlino 2019. La paranza dei bambini convince la giuria capitanata da Juliette Binoche e si porta a casa il premio per la miglior sceneggiatura condiviso dal regista Claudio Giovannesi con Roberto Saviano, anche autore del romanzo da cui il film è tratto, e Maurizio Braucci (qui potete leggere la recensione de La paranza dei bambini). Parlando di questo script come di un "lavoro di resistenza", Roberto Saviano ha dedicato il premio alle ONG e a tutte le organizzazioni che si occupano di salvare vite per le strade, mentre Braucci e Giovannesi hanno ringraziato i giovani attori del film.

L'Orso d'oro di Berlino 69 va all'israeliano Synonyms di Nadav Lapid, mentre lo sconvolgente By the Grace of God di François Ozon, pellicola di denuncia sulla pedofilia nella Chiesa, deve accontentarsi del Gran Premio della Giuria.

Gioca in casa la tedesca Angela Schanelec, premiata per la miglior regia con il rarefatto I Was at Home, but e un altro film tedesco, l'energico System Crasher, anch'esso diretto da una donna, conquista l'Alfred Bauer Prize per un film che apre nuovi orizzonti. L'affresco storico cinese So Long, My Son si porta a casa i premi per il miglior attore (Wang Jingchun) e miglior attrice (Jong Mei).

Il miglior contributo tecnico è andato alla fotografia di Out Stealing Horses, film del norvegese Hans Petter Moland.

Il premio per la miglior opera prima è stato assegnato al tedesco Oray, miglior documentario Talking About Trees.

La cerimonia di consegna dei premi di Berlino è stata inaugurata da un tributo al grande Bruno Ganz, scomparso quest'oggi all'età di 77 anni. E' poi seguito il saluto al direttore artistico della Berlinale Dieter Kosslick, in carica dal 2002, che l'anno prossimo sarà sostituito dall'italiano Carlo Chatrian. Di seguito tutti i riconoscimenti:

Orso d'oro

Synonyms

Gran premio della giuria

By the Grace of God

Alfred Bauer Prize

System Crasher

Orso d'argento per la miglior regia

Angela Schanelec per I was at home, but...

Miglior attrice

Jong Mei per So Long, My Son

Miglior attore

Wang Jingchun per So Long, My Son

Miglior sceneggiatura

Claudio Giovannesi, Roberto Saviano, Maurizio Braucci per La paranza dei bambini

Miglior contributo tecnico

Fotografia di Out Stealing Horses

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!