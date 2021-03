Festa delle Donne 2021: ecco la programmazione speciale di Sky Cinema

Dall'8 marzo al 12 marzo, in occasione della Festa Delle Donne 2021, Sky Cinema propone una programmazione tutta al femminile, disponibile sul canale dedicato Sky Cinema Collection - Women, con oltre 30 film e due prime visioni da non perdere: L'assistente della star e Non conosci Papicha. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV all'interno della collezione WOMEN.

Il ciclo, che racconta la vita di donne coraggiose che con le loro battaglie hanno lasciato un segno nella storia inizia l'8 marzo, in prima serata, con L'assistente della Star, in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection - Women. Il film diretto da Nisha Ganatra è una commedia al femminile con l'affascinante Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio, Suspiria) nei panni di Maggie e Tracee Ellis Ross, figlia di Diana Ross che interpreta Grace Davis, una superstar della musica. Maggie è l'assistente personale di Grace Davis, che da una decina di anni non pubblica nessun disco. Maggie svolge il suo lavoro con estrema dedizione ma il suo sogno nel cassetto è fare la producer. Quando incontra David, talentuoso musicista alle prime armi, vede l'occasione per realizzare il suo sogno, ma i due ambiti appaiono difficilmente conciliabili.

Locandina di Non conosci Papicha

Il giorno successivo, martedì 9 marzo, da non perdere la prima visione di Non conosci Papicha, alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Collection - Women. Il film, diretto da un'altra donna regista, Mounia Meddour, e ambientato in Algeria negli anni 90, è considerato un emblema del grido di resistenza al fondamentalismo religioso. Nedjma frequenta l'università e sogna di fare la stilista. Ma il suo stile di vita e le sue ambizioni sono mal giudicate da chi nel suo Paese disprezza la libertà femminile. La voglia di organizzare la sua prima sfilata viene dunque vista come un affronto e la sua vita e quella delle sue amiche inizia a prendere una piega pericolosa.

Tra gli altri titoli in programmazione si segnalano: Radioactive, sulla vita della scienziata due volte premio Nobel Marie Curie, a cui dà il volto Rosamund Pike; Una giusta causa, la biografia di Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti e attivista per l'uguaglianza di genere, interpretata da Felicity Jones; la rilettura di un classico della letteratura diretto da Greta Gerwig, Piccole Donne con Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep; Frida, la biografia della pittrice messicana interpretata da Salma Hayek; Erin Brockovich, la pellicola di Steven Soderbergh con una tenace Julia Roberts, protagonista anche del film sull'emancipazione Mona Lisa Smile con Kirsten Dunst e Julia Stiles; il road movie diventato un cult Thelma & Louise con Susan Sarandon e Geena Davis, dirette da Ridley Scott e Ragazze vincenti, emozionante film dove ritroviamo Geena Davis, insieme a Tom Hanks e Madonna. Con extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni il film "L'assistente della star" è disponibile da venerdì 5 marzo on demand nella sezione extra.

